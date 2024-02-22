«Ему очень горько»: продюсер рассказал о переживаниях Киркорова

Появился ответ, насколько искренним было раскаяние певца. Филипп Киркоров Кадр YoutubeВозвращение Филиппа Киркорова вызвало споры в светской тусовке о том, насколько искренними были его извинения за участие в «голой» вечеринке.
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