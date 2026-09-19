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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби о том, что Малкин продлил контракт с «Питтсбургом»: «Это была отличная новость. Мне повезло так долго играть с ним в команде. Рад за него, у него был невероятный сезон»

Капитан « Питтсбурга » Сидни Кросби высказался о том, что форвард  Евгений Малкин  продлил контракт с клубом на год в межсезонье.

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