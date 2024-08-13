Олигарх поставил ультиматум Путину, назвав СВО "безумием". Напрямую не решился - пошёл хитрым путём

ИГ Ирина Галивец Справится ли президент еще и с Дерипаской? Вот же тварь, нашел же время, когда вякать.

ГК Галина Кузнецова И это президент великой страны !? А теперь у власти не только старое, но и новое ворье. И кому это придётся разгребать?