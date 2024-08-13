Олигарх поставил ультиматум Путину, назвав СВО "безумием". Напрямую не решился - пошёл хитрым путём

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ФОТО: Коллаж Царьграда Глава одной из крупнейших в мире алюминиевых компаний Олег Дерипаска несколько дней назад оказался в Японии – он представлял Россию на заседании Делового консультативного совета АТЭС.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Справится ли президент еще и с Дерипаской? Вот же тварь, нашел же время, когда вякать.
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13 час.
ГК
Галина Кузнецова
И это президент великой страны !? А теперь у власти не только старое, но и новое ворье. И кому это придётся разгребать?
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13 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну жиденок, да еще и недалекого ума. Ах Моська знать она сильна, что лает на слона... А где проверяющие, контролирующие органы, силовики? Святым себя считает? Комплексная проверка и освоение крайнего севера ему гарантированно пожизненно с лопатой, кайлом и тачкой за баланду при выполнение нормы выработки...
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2 час.

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