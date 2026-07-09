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Аргументы и Факты

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Унижения на саммите НАТО: Макрон, Мелони и Мерц попали в скандал в Анкаре

Унижения на саммите НАТО: Макрон, Мелони и Мерц попали в скандал в Анкаре

Саммит глав государств и правительств Североатлантического альянса прошёл 7–8 июля 2026 года. По его итогам принята итоговая декларация, а также отдельный документ — Стратегия сотрудничества НАТО и военно-промышленного комплекса.

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