Прошла любовь, завяли помидоры: 7 причин, почему вы больше не нравитесь своему коту

Еще вчера ваша кошечка мурлыкала, терлась об ноги и спала на вашем животе, а сегодня демонстрирует полное равнодушие? Не расстраивайтесь: есть много причин, почему питомец может начать так вести себя, и дело необязательно в том, что хвостатый друг вас разлюбил.
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