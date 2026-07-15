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«Ростех» представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от БПЛА

«Ростех» представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от БПЛА

«Ростех» впервые представил систему защиты инфраструктуры от беспилотников «Паутина». Разработка компании «РТ — проектные технологии» была продемонстрирована в ходе региональной миссии госкорпорации в Тверской области.

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