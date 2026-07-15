«Ростех» представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от БПЛА

«Ростех» впервые представил систему защиты инфраструктуры от беспилотников «Паутина». Разработка компании «РТ — проектные технологии» была продемонстрирована в ходе региональной миссии госкорпорации в Тверской области.
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