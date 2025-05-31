С 30 мая в России вступили в действие новые правила предоставления социального жилья. Как отмечается, изменения касаются сотрудников и бывших сотрудников федеральных органов, таких как ФСИН, МЧС, ФССП и таможни.
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