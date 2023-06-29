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Военный эксперт Марочко заявил, что украинские нацгардейцы открывают огонь по военнослужащим ВСУ, пытавшимся покинуть свои позиции

Военный эксперт Марочко заявил, что украинские нацгардейцы открывают огонь по военнослужащим ВСУ, пытавшимся покинуть свои позиции

Военные из Национальной гвардии Украины открыли огонь по военнослужащим 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые пытались самовольно покинуть свои позиции вблизи с селом Серебрянка в Донецкой Народной Республике.

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