Военный эксперт Марочко заявил, что украинские нацгардейцы открывают огонь по военнослужащим ВСУ, пытавшимся покинуть свои позиции

Военные из Национальной гвардии Украины открыли огонь по военнослужащим 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые пытались самовольно покинуть свои позиции вблизи с селом Серебрянка в Донецкой Народной Республике.
Военные из Национальной гвардии Украины открыли огонь по военнослужащим 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые пытались самовольно покинуть свои позиции вблизи с селом Серебрянка в Донецкой Народной Республике.
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