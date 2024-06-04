Юрист назвал допустимые сроки отключения горячей воды

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев 4 июня рассказал «Известиям», на какой срок по закону могут отключить горячую воду в доме, а также какая компенсация положена жильцам за несоблюдение этих сроков.
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