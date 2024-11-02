В Севастополе задержан наркодилер

Не остановившись по требованию сотрудников ГИБДД, он наехал на омоновца и бросился наутек. В Севастополе, понимая, что будет привлечен к ответственности, злоумышленник предпринял попытку скрыться от полиции.
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