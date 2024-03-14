Гельмут Марко: «Ферстаппен и я не переходим в «Мерседес» в данный момент»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопрос De Telegraaf, отработает ли Макс Ферстаппен полностью свой контракт, рассчитанный до конца 2028 года.
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