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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шансы «Динамо» на чемпионство выросли в 6 раз за месяц. Москвичи возглавили таблицу впервые за 2,5 года

Букмекеры обновили котировки на итоги сезона Альфа-Банк РПЛ. После победы над «Рубином» (1:0) в 10-м туре команда под руководством Сандро Шварца набрала 22 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА по дополнительным показателям.

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