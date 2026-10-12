Шансы «Динамо» на чемпионство выросли в 6 раз за месяц. Москвичи возглавили таблицу впервые за 2,5 года

Букмекеры обновили котировки на итоги сезона Альфа-Банк РПЛ. После победы над «Рубином» (1:0) в 10-м туре команда под руководством Сандро Шварца набрала 22 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА по дополнительным показателям.