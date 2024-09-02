Обучение вождению подорожает

Обучение вождению и знание правил дорожного движения по стране повысится до пятидесяти процентов. К удорожанию приводит повышение стоимости топлива, обслуживания автомобилей, повышение аренды земли, увеличение заработных плат и дефицит сотрудников автошкол.
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