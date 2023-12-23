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В Каргопольском районе многодетная семья осталась без крыши над головой

В Каргопольском районе многодетная семья осталась без крыши над головой

На днях в деревне Елизарово у семьи с семью детьми сгорел дома. Открыт сбор помощи пострадавшим.20 декабря в деревне Елизарово Каргопольского района сгорел до тла дом у многодетной семьи, в которой воспитываются семь детей.

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