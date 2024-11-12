Как зовут человека-праздника

В Театре имени Евгения Вахтангова состоялась презентация книги Марины Райкиной «Чудо по имени Шлезингер» Книга издана Театром Вахтангова совместно с издательством «Театралис» в 2023 году и продолжает традицию изданий, посвящённых истории Театра Вахтангова.
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