Это всё-таки случилось. Довели мы Запад своим плохим поведением до нервного срыва. Пришлось ему сбросить свою маску поборника демократии, радетеля о благополучии русского народа, защитника нас от тирании кремлёвской, что держит нас в нищете беспросветной и открыть миру настоящее, исключительно русофобское личико.
"Цивилизованный мир" разочаровался в русском народе
Комментарии
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Vasily Golov
Как запад в любом виде должен относиться к русским после разгрома Шведов под Полтавой,французов гнали до Парижа,делили с австро-венграми Польшу, брали Берлин и Рейгстаг.Эти варвары так вели себя с Золотой Ордой.Какая обида на все произошедшее у Запада. Западу Россия предложила план всеобщей безопасности.Вы что? Они Запад месили многие века.
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7 час.
VG
Vasily Golov
Пекарю печь пироги.сапожники шить сапоги.Историки историю вспомнить. Забыли о вложениях СССР и России в Дальний Восток.Чем ответил он.Автомобилями с правым рулем. Консервами рыбными. Все предложили гектар земли бесплатно.Где строители и освоители гектаров ?Кто мешает использовать гейзеры для теплиц?Кто мешает строить теплицы?Платошкин высказался о нормальной власти.Чем она не нормальная.Не бурит скважины,не строит теплица,не строит на Камчатке ж/дорогу?Что возить по ж/дороге?Или автобан построить не кому?Приезжих пригласите.
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7 час.
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