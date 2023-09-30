Vasily Golov

Как запад в любом виде должен относиться к русским после разгрома Шведов под Полтавой,французов гнали до Парижа,делили с австро-венграми Польшу, брали Берлин и Рейгстаг.Эти варвары так вели себя с Золотой Ордой.Какая обида на все произошедшее у Запада. Западу Россия предложила план всеобщей безопасности.Вы что? Они Запад месили многие века.