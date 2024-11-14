Лавров: легитимность выборов на Украине будет зависеть от того, как их проведут

Легитимность президентских выборов на Украине будет зависеть от того, как их проведут. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким.
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