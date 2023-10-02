Молдавия больше не будет закупать газ у «Газпрома», заявил глава минэнерго страны. По его словам, Кишиневу удалось закупить газ на европейском рынке и даже якобы дешевле, чем в России, передаёт РИА Новости.
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