Алаудинов заявил о ликвидации польского генерала НАТО в бункере в Часовом Яре: Карта специальной военной операции на Украине на 28 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине российские подразделения продолжают добиваться значительных успехов на фронте.