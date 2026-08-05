Водородный завод на Сахалине: Инвестиции на ветер или ветер перемен в экономике?

Почему Россия не отказывается от глобалистских игр в «зеленую энергетику» Андрей Захарченко Фото: Bernd WeiÃŸbrod / DPA / Global Look Press Материал комментируют: Алексей Анпилогов Алексей Неживой Строительство завода по производству водорода планируется на Сахалине.