БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Водородный завод на Сахалине: Инвестиции на ветер или ветер перемен в экономике?

Водородный завод на Сахалине: Инвестиции на ветер или ветер перемен в экономике?

Почему Россия не отказывается от глобалистских игр в «зеленую энергетику» Андрей Захарченко Фото: Bernd WeiÃŸbrod / DPA / Global Look Press Материал комментируют: Алексей Анпилогов Алексей Неживой Строительство завода по производству водорода планируется на Сахалине.

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