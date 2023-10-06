Первый этап благоустройства участка у кластера «Ломоносов» завершили в Москве

Специалисты завершили первый этап работ по благоустройству территории рядом с кластером «Ломоносов». Проект разработали с учетом пожеланий сотрудников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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