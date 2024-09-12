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Франция собирает африканских террористов против России

Франция собирает африканских террористов против России

Фото: REUTERS/Goran Tomasevic Текст: Валерия Вербинина354 прочтения Вчера Франция, которая в последние годы терпит одно за другим поражения в Африке, намерена взять реванш.

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