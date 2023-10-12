Об этом принято молчать: Пётр Толстой разнёс в Госдуме главных врагов внутри России

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой наконец-то расставил точки над "i". Прямой потомок русского гения – автора "Войны и мира" и "Анны Карениной", не стесняясь рассказал, какие шаги должна сделать Россия, чтобы стать снова великой.
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