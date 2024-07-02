Подозреваемый в избиении мужчины на Тургеневской площади в Москве помещен под домашний арест

В ходе операции по борьбе с преступностью сотрудники уголовного розыска УМВД России по Красносельскому району задержали 22-летнего жителя Московской области, подозреваемого в совершении тяжкого преступления - умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 44-летнему мужчине.
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