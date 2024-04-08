Раскрыты топ-10 самых экономных направлений для отдыха в апреле

Краснодарский край и Крым оказались среди самых экономных направлений для путешествий в апреле. Эксперты раскрыли, что дешевле всего в апреле получится отдохнуть в Адлере, где средняя стоимость жилья в сутки составляет 2029 рублей.
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