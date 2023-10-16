В США заявили о готовности к работе с РФ над заменой для ДСНВ

Global Look Press via ZUMA Press/Department Of Defense США готовы к конструктивному сотрудничеству с Россией по вопросу возобновления выполнения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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