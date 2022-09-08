Daily Storm

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Вице-премьер Мантуров пообещал, что iPhone 14 завезут в Россию по параллельному импорту

Вице-премьер Мантуров пообещал, что iPhone 14 завезут в Россию по параллельному импорту

Apple впервые с 2007 года, когда появился iPhone, не будет поставлять новые смартфоныВице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что у россиян будет возможность купить новый iPhone 14.

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