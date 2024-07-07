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В России стартуют продажи второй модели белорусского бренда Belgee

В России стартуют продажи второй модели белорусского бренда Belgee

В России начинаются продажи второй модели белорусского бренда Belgee — кроссовера X70. Этот автомобиль является полной копией предыдущего поколения Geely Atlas Pro, который выпускался на заводе «Белджи» с 2017 года и в мае прошел ребрендинг.

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