Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Слуги народа за паханов в школах!

Слуги народа за паханов в школах!

Слуги народа за паханов в школах, прокололись опять, социально близкие свои родные, штрафбаты из ЗК по либерастическим методичкам, хотя такого ни когда небывало, вот опять, теперь учителя из ЗК, чем бы не тешились лишь бы не плакали! (Риф) ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПОНЯТИЯМ: ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОБОРОТЬ ДЕФИЦИТ УЧИТЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ БЫВШИХ ЗЭКОВ Весьма своеобразный способ борьбы с дефицитом педагогов в школах России придумала группа депутатов «Единой России» в Госдуме.

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