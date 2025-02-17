Зеленский заявил, что в ходе СВО погибли 46 тыс. украинских военных

Общие потери украинской армии с начала СВО составили более 46 тыс. убитых служащих и свыше 350 тыс. раненых, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 16 февраля телеканалом NBC.
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