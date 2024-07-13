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Володин заявил, что Госдума запретит усыновление в страны со сменой пола

Володин заявил, что Госдума запретит усыновление в страны со сменой пола

Это решение «поможет нам защитить детей», объяснил председатель нижней палаты парламентаГосдума начала рассматривать законопроект, устанавливающий запрет на усыновление или опекунство для граждан стран, где разрешена смена пола, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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