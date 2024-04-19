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Специалист в области гиперзвука Куранов получил семь лет колонии за госизмену

Специалист в области гиперзвука Куранов получил семь лет колонии за госизмену

В общей сложности за последние годы обвинения в госизмене были предъявлены уже 12 ученым, так или иначе связанным с темой изучения гиперзвука76-летнего физика Александра Куранова приговорили к семи годам колонии строгого режима за госизмену.

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