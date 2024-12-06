Ты мне — прическу, а я тебе — рыбу на обед, как тысяча человек уживаются на острове размером с футбольное поле

Санта-Крус-дель-Истоле считается одним из самых плотнонаселенных островов в мире. Формально это часть Колумбии, но, несмотря на редкие контакты жителей с внешним миром, в реальности остров отрезан от мира (за исключением туристов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии