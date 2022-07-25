Славянская доктрина

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Как пришельцы маскируют свои летательные аппараты

Как пришельцы маскируют свои летательные аппараты

https://esoreiter   Как пришельцы маскируют свои летательные аппараты Как вы считаете, что лучше: посмотреть хорошие видеоролики об НЛО без комментариев или прочитать интересные заметки очевидцев, столкнувшихся с чем-то непонятным в небе, правда, сумевших запечатлеть это «нечто» лишь на фото? Судите сами, а мы начнем все-таки с рассказов - видео будет, как говорится, на «закуску»… На Дальнем Востоке запечатлели НЛО в виде облака Россиянин с Дальнего Востока выложил в Интернет (на портал «ВладТайм») фотоснимок НЛО в виде странного облака.

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