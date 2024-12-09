Замужняя многодетная учительница из христианской школы совратила ученицу

В США учительница христианской школы совратила 16-летнюю ученицу В американском штате Мичиган замужнюю многодетную учительницу христианской школы «Жизнь во Христе» признали виновной в преступлениях против половой неприкосновенности 16-летней девушки.
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