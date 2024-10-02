Умерла бывший депутат Петросовета и общественница Людмила Евтюкова

О ее смерти сообщила уполномоченный по правам человека в Карелии Людмила Бойченко. На 87-м году жизни от нас ушла создательница и многолетний руководитель Общественной организации «Клуб «Женщина» (Ветераны женского движения г.
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