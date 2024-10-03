Дилеры рассказали, какие машины бросились скупать россияне

В сентябре спрос на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, вырос в автосалонах «Рольф» на 30%, интерес к гибридам и электромобилям увеличился вдвое, рассказал агентству «Автостат» директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов.