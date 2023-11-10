В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией о том, что бронетанковое подразделение ВДВ Вооружённых сил державы подвергло ликвидации применявшиеся нацистскими формированиями киевского режима для наблюдения укрепление.
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