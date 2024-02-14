Всероссийская ярмарка вакансий снова пройдет в Псковской области

В Псковской области готовятся к проведению Всероссийской ярмарки вакансий. Об этом объявили на заседании регионального оргкомитета под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, сообщает ПАИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии