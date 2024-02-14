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Всероссийская ярмарка вакансий снова пройдет в Псковской области

Всероссийская ярмарка вакансий снова пройдет в Псковской области

В Псковской области готовятся к проведению Всероссийской ярмарки вакансий. Об этом объявили на заседании регионального оргкомитета под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, сообщает ПАИ.

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