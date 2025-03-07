Путин: Женщины − ключевой источник силы бойцов в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в своем обращении к Международному женскому дню подчеркнул значимую роль женщин в поддержке российских бойцов в зоне СВО, отметив, что их любовь и верность усиливают дух и веру воинов в победу.
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