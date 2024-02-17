Рейтинг мега ужасающих предсказаний о Конце Света, в которые верил весь мир, а они не сбылись Ирэн ОрлонскаяПостоянно появляются различные «предсказатели», «провидцы» и фанатики, страстно утверждающие, что конец света наступит в самое ближайшее время.