Рейтинг мега ужасающих предсказаний о Конце Света, в которые верил весь мир, а они не сбылись Ирэн ОрлонскаяПостоянно появляются различные «предсказатели», «провидцы» и фанатики, страстно утверждающие, что конец света наступит в самое ближайшее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии