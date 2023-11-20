Опубликован график отключения электричества в Карелии на неделе

Специалисты «Прионежской сетевой компании» проводят необходимые плановые ремонты ЛЭП и подстанций. Жителей Карелии предупредили о ремонтных работах, которые невозможно выполнить без временных отключений электроэнергии.
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