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Царьград

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Российская армия захватила ключевые позиции ВСУ у Новолюбовки в ЛНР

Российская армия захватила ключевые позиции ВСУ у Новолюбовки в ЛНР

Российские войска вытеснили украинские силы с позиций у Новолюбовки в ЛНР, успешно заняв стратегически важные лесополосы.

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