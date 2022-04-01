В Москве прокомментировали желание Южной Осетии присоединиться к России

Москва уважает волю народа Южной Осетии, но не предприняла никаких юридических действий после того, как власти кавказской республики объявили о намерении провести референдум о присоединении к России, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Москва уважает волю народа Южной Осетии, но не предприняла никаких юридических действий после того, как власти кавказской республики объявили о намерении провести референдум о присоединении к России, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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