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Регионы России

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Eleventh Hour Games объявила о выходе пятого сезона Last Epoch и смене геймдиректора

Eleventh Hour Games объявила о выходе пятого сезона Last Epoch и смене геймдиректора

Главное игровое событие сезона — новый эндгейм-босс Мординас, «Полубог Кровопролития». Освободившись из заключения, где его оставил собственный отец Хеорот, Мординас жаждет мести.

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