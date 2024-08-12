Генпрокуратура поручила проверить производителей на использование «мясного клея»

Генпрокуратура поручила региональным органам проверить производителей продуктов питания на использование запрещенной в России пищевой добавки трансглютаминазы, которую часто используют для «склеивания» белков в колбасах, сосисках и молочных продуктах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии