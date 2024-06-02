В мае промышленный PMI в Китае неожиданно снизился до 49,5 пункта

Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая сообщило, что так называемый индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае 2024 года снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,4 пункта в апреле.
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