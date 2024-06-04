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WSJ: условия сделки по Газе позволяют Израилю возобновить боевые действия

WSJ: условия сделки по Газе позволяют Израилю возобновить боевые действия

Условия нового предложения о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС допускают возобновление боевых действий со стороны Израиля в секторе Газа в случае, если переговоры не приведут к результатам.

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