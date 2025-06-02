Мединский предложил интервью: журналист американского WSJ отказался

Журналист пробыл лишь одну минуту в машинеЖурналист Мэтью Люксмур из The Wall Street Journal отказался от интервью с Владимиром Мединским, возглавляющим российскую делегацию в ходе переговоров в Стамбуле, несмотря на то, что ранее сам проявил интерес к встрече.
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