Мединский предложил интервью: журналист американского WSJ отказался

Журналист пробыл лишь одну минуту в машинеЖурналист Мэтью Люксмур из The Wall Street Journal отказался от интервью с Владимиром Мединским, возглавляющим российскую делегацию в ходе переговоров в Стамбуле, несмотря на то, что ранее сам проявил интерес к встрече.