Военное обозрение

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Одна из западных правозащитных организаций уличила ВСУ в применении запрещённого оружия против ВС РФ

Одна из западных правозащитных организаций уличила ВСУ в применении запрещённого оружия против ВС РФ

В ходе расследования, проведённого правозащитной организацией из США Human Rights Watch (HRW, представительство которой в РФ закрыто по решению Минюста) она предоставила доказательства, указывающие на использование ВСУ запрещённых противопехотных мин против ВС РФ.

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